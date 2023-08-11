Ракурсhttps://racurs.ua/
Гауляйтер окупованого росіянами селища на Херсонщині заявив про припинення видачі інсуліну мешканцям, які не отримали російські паспорти
Гауляйтер окупованого росіянами селища на Херсонщині заявив про припинення видачі інсуліну мешканцям, які не отримали російські паспортиhttps://racurs.ua/ua/n186092-gaulyayter-okupovanogo-rosiyanamy-selyscha-na-hersonschyni-zayavyv-pro-prypynennya-vydachi.htmlРакурс
Глава селища Лазурне в окупованій частині Херсонської області Олександр Дудка заявив, що мешканцям населеного пункту, які не отримали паспорта рф, не видаватимуть медикаменти, куплені коштом російського бюджету. На відповідне звернення звернув увагу російський телеграм-канал «Сирена».
.
Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни. Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги, — сказав Дудка у відео, опублікованому 10 серпня.
Глава окупаційної адміністрації також накинувся з критикою на українців, чиї діти припинили відвідувати школи після захоплення Лазурного російськими військами.
Цих батьків притягнуть до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. А потім ми їх посадимо в автобуси, вивеземо на смугу розмежування і відправимо їх до ваших українських шкіл, де ви вчитиметеся. Вчитимете свою рідну мову, якщо ви гидуватимете російською мовою, — заявив він.
Дудка також назвав тих, хто не згоден з анексією, «почекунами» та закликав їх «збирати речі та готуватися на виїзд».
Вышел уже официальный документ, что медицинские препараты, приобретаемые из бюджета россии, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт рф, — проголошує колаборант з окупованого селища Лазурне на Херсонщині Олександр Дудка.
Він також погрожує батькам дітей, які не ходять до організованих окупантами шкіл.
Если вас не устраивают законы рф, просьба собирать вещи и готовиться на выезд. Дабы вы спокойно уехали, пока есть возможность. Дальше будет сложнее, — каже Дудка.
«Сирена» зазначає, що Дудка не вперше виступає із подібними погрозами. Так, у червні 2023 року він обіцяв, що без паспортів рф «через якісь два-три тижні люди не зможуть отримати гумдопомогу, влаштуватися на роботу, отримати пенсії».
У серпні 2023 року дослідники з Єльського університету опублікували доповідь, присвячену «насильницькій паспортизації» мешканців анексованих територій України. Згідно з доповіддю, російська влада змушує українців отримувати паспорти рф у тому числі за допомогою загроз, залякування та обмеження доступу до гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності.