Крымский мост в дыму, перед этим там слышали звуки взрывов

https://racurs.ua/n186115-krymskiy-most-v-dymu-pered-etim-tam-slyshali-zvuki-vzryvov-foto-video.html

Ракурс

Кримський міст опівдні 12 серпня у диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів.

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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст нібито «не пошкоджений».