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Ракурс
Крымский мост в дыму, перед этим там слышали звуки взрывов

Крымский мост в дыму, перед этим там слышали звуки взрывов (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2023, 13:33
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Кримський міст опівдні 12 серпня у диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів.


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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст нібито «не пошкоджений».

Источник: Ракурс


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