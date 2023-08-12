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Крымский мост в дыму, перед этим там слышали звуки взрывов
Крымский мост в дыму, перед этим там слышали звуки взрывов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n186115-krymskiy-most-v-dymu-pered-etim-tam-slyshali-zvuki-vzryvov-foto-video.htmlРакурс
Кримський міст опівдні 12 серпня у диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів.
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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст нібито «не пошкоджений».