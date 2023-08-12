Ракурсhttps://racurs.ua/
Кримський міст в диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів
Кримський міст у димі, перед цим там чули звуки вибухів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186115-krymskyy-mist-v-dymu-pered-cym-tam-chuly-zvuky-vybuhiv-foto-video.htmlРакурс
Кримський міст опівдні 12 серпня у диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів.
.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст нібито «не пошкоджений».