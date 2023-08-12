Кримський міст в диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів

Кримський міст у димі, перед цим там чули звуки вибухів (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n186115-krymskyy-mist-v-dymu-pered-cym-tam-chuly-zvuky-vybuhiv-foto-video.html

12 сер 2023, 13:33 999

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