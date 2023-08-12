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Ракурс
Кримський міст в диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів

Кримський міст у димі, перед цим там чули звуки вибухів (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2023, 13:33
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Кримський міст опівдні 12 серпня у диму. Перед цим там були чутні звуки вибухів.


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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст нібито «не пошкоджений».

Джерело: Ракурс


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