Взрывы на Керченском мосту – оккупанты запутались в версиях

https://racurs.ua/n186116-vzryvy-na-kerchenskom-mostu-okkupanty-zaputalis-v-versiyah.html

Ракурс

Окупаційний «глава» Криму Аксьонов заявив, що в районі Керченської затоки «силами ППО збиті дві ракети, Кримський міст не пошкоджений».

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А в «міноборони РФ» про дві ракети не знають: там заявили, що «київський режим» бив по мосту переробленою зенітною ракетою С-200, яку російська ППО «вчасно виявила і перехопила в повітрі».

Тим часом на фото та відео з місця події можна бачити щонайменше шість місць задимлення. Російські пабліки пишуть, що це могла бути димова завіса.

До Кримського мосту направили катери берегової охорони та гелікоптери, заявили місцеві ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що у переправи нібито впав проліт і пошкоджений невеликий корабель.