11 пострадавших, умер 11-летний мальчик – в больнице в Днепре пациенты получили тяжелую реакцию на препараты для наркоза

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У багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва в Дніпрі сталася надзвичайна ситуація.

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Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, серед них — п’ятеро дорослих та шестеро дітей.

На жаль, одну дитину врятувати не вдалося. Напередодні вночі 11-річний хлопчик помер.

Наразі п’ятьох дітей переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Їх стан середньої тяжкості.

П’ятьох дорослих пацієнтів доправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий. За їх життя продовжують боротися лікарі.

У прес-службі МОЗ 12 серпня розповіли, що на партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення.

Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі. В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці.