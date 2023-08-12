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Ракурс
Церковь Почаевской иконы Божией Матери переходит в ПЦУ, фото: Бучанский городской Совет

Первая церковь в Буче перешла в ПЦУ (ФОТО)

12 авг 2023, 15:22
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У Бучі на Київщині перша церква УПЦ МП переходить до Православної церкви України (ПЦУ).


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Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Бучанської міськради.

Сьогодні, 12 серпня, на Київський площі відбулися релігійні збори міста, на якому більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за даними лічильної комісії, загалом у голосуванні взяли участь 348 осіб. Їхні голоси розподілились так:

  • «За» перехід проголосували 337 людей;
  • проти проголосували 11 людей.

Також на зборах присутні одноголосно проголосували за звернення до Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо заборони української православної церкви московського патріархату на території України, — зазначається в повідомленні.

Церква Почаївської ікони Божої Матері переходить у ПЦУ, фото: Бучанська міська Рада

Источник: Ракурс


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