Церква Почаївської ікони Божої Матері переходить у ПЦУ, фото: Бучанська міська Рада

https://racurs.ua/ua/n186120-persha-cerkva-u-buchi-pereyshla-do-pcu-foto.html

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У Бучі на Київщині перша церква УПЦ МП переходить до Православної церкви України (ПЦУ).

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Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Бучанської міськради.

Сьогодні, 12 серпня, на Київський площі відбулися релігійні збори міста, на якому більшістю голосів бучанців було прийняте рішення щодо переходу Церкви Почаївської ікони Божої Матері УПЦ (МП) до Православної церкви України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за даними лічильної комісії, загалом у голосуванні взяли участь 348 осіб. Їхні голоси розподілились так:

«За» перехід проголосували 337 людей;

проти проголосували 11 людей.