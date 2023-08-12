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Ракурс
Момент падения Су-30, скриншот видео

Падение Су-30 в россии попало на видео

12 авг 2023, 16:18
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У росії сьогодні, 12 серпня, розбився літак Су-30, екіпаж загинув. Інцидент стався у Калінінградській області.


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У соцмережах вже з’явилося відео, котре показує момент падіння літака.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що літак розбився під час виконання навчально-тренувального в безлюдній місцевості. Зазначалося, що причиною падіння літака могла стати технічна несправність. Політ виконувався без боєкомплекту.

Источник: Ракурс


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