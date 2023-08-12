Падіння Су-30 у росії потрапило на відео

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Момент падіння Су-30, скріншот відео
Падіння Су-30 у росії потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n186122-padinnya-su-30-u-rosiyi-potrapylo-na-video.htmlРакурс
У росії сьогодні, 12 серпня, розбився літак Су-30, екіпаж загинув. Інцидент стався у Калінінградській області.
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У соцмережах вже з’явилося відео, котре показує момент падіння літака.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що літак розбився під час виконання навчально-тренувального в безлюдній місцевості. Зазначалося, що причиною падіння літака могла стати технічна несправність. Політ виконувався без боєкомплекту.
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