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Ракурс
Момент падіння Су-30, скріншот відео

Падіння Су-30 у росії потрапило на відео

12 сер 2023, 16:18
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У росії сьогодні, 12 серпня, розбився літак Су-30, екіпаж загинув. Інцидент стався у Калінінградській області.


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У соцмережах вже з’явилося відео, котре показує момент падіння літака.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що літак розбився під час виконання навчально-тренувального в безлюдній місцевості. Зазначалося, що причиною падіння літака могла стати технічна несправність. Політ виконувався без боєкомплекту.

Джерело: Ракурс


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