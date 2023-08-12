Установка пограничного знака на острове Змеиный, видео скриншот

https://racurs.ua/n186133-istoricheskaya-spravedlivost-vosstanovlena-na-ostrove-zmeinyy-ustanovili-pogranichnyy-znak-video.html

Ракурс

На острові Зміїний у Чорному морі сьогодні, 12 серпня, встановлено прикордонний знак.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Ізмаїльського прикордонного загону, де опубліковане відповідне відео.

Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО, — вказано в повідомленні. — Віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі.

Зазначається, що попередній прикордонний знак, який стояв на острові до повномасштабного російського вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.

Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України, — наголошується у відео.

Острів Зміїний був окупований рашистами на початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 30 червня того ж року Сили оборони України змусили рашистів залишити острів.