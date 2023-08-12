Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Встановлення прикордонного знаку на острові Зміїний, скріншот відео

Історичну справедливість відновлено — на острові Зміїний встановили прикордонний знак (ВІДЕО)

12 сер 2023, 21:40
999

На острові Зміїний у Чорному морі сьогодні, 12 серпня, встановлено прикордонний знак.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Ізмаїльського прикордонного загону, де опубліковане відповідне відео.

Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО, — вказано в повідомленні. — Віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі.

Зазначається, що попередній прикордонний знак, який стояв на острові до повномасштабного російського вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.

Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України, — наголошується у відео.

Острів Зміїний був окупований рашистами на початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 30 червня того ж року Сили оборони України змусили рашистів залишити острів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів