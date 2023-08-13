Беспилотник нового поколения Luna NG. Фото: Bild am Sonntag

https://racurs.ua/n186136-rheinmetall-do-konca-goda-peredast-vsu-noveyshiy-dron-dlya-razvedki-smi.html

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Німецький концерн Rheinmetall передасть Збройним силам України безпілотний комплекс для повітряної розвідки Luna NG.

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Цей новітній безпілотник українські військові отримають до кінця 2023 року. Сам комплекс Luna NG складається з наземної станції управління з кількома безпілотниками, пускової катапульти та військових вантажівок. Про це пише видання Bild am Sonntag із посиланням на власні джерела

Зазначається, що Luna NG — нещодавно розроблений новітній БПЛА, який перевершує попередні моделі за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Цей БПЛА може не лише здійснювати повітряну розвідку, але й здатний забезпечувати мережу зв’язку LTE, перехоплювати або глушити зв’язок.

А надлегкий фюзеляж дрона дозволяє йому перебувати у польоті понад 12 годин, а дальність передачі даних перевищує 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тис. кв. км.

Цей безпілотник можна запустити практично з будь-якого місця за допомогою канатної катапульти. Посадка безпілотника здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

Нагадаємо, українські розвідники почали тестувати новий безпілотник вітчизняного виробництва SpyGun, який призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

Джерело: Bild am Sonntag