Взрывы возле Крымского моста прокомментировали в ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n186141-vzryvy-u-krymskogo-mosta-prokommentirovali-v-vozdushnyh-silah.html

Ракурс

Обставини та наслідки вибухів у Криму 12 серпня поки невідомі Повітряним силам ЗСУ.

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Однак Кримський міст не могли перекрити без вагомих причин. А саме задимлення, яке спостерігалося над Керченською протокою вчора, застосовувалося ще з часів Другої світової війни. У цьому випадку українським військовим невідомо, що відбулося. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух, — зазначив Ігнат.

Однак він додав, що подібні інциденти в окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а, можливо, і почастішають.

Нагадаємо, вдень 12 серпня у Керчі щонайменше двічі за день прогриміли вибухи. При цьому незаконно збудований Кримський міст охоплював густий дим. Загарбники заявили про нібито атаку ракетами, а задимлення — це спеціальна завіса для маскування. Російське міноборони звинуватило у вибухах Україну й заявляло про атаку переробленою зенітною ракетою С-200.