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Минобороны России разоблачили на лжи

Рашисты соврали об успешном «осмотре» судна в Черном море — InformNapalm

13 авг 2023, 21:24
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Міноборони рф сьогодні, 13 серпня, заявило про нібито успішний «огляд» суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, котрий прямував в український порт Ізмаїл.


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Проте насправді ця заява не відповідає дійсності, стверджує розвідувальна спільнота InformNapalm.

В офіційному Telegram-каналі міноборони рф стверджувалося, що російські військові нібито «примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду».

За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна, — наголосили в InfoNapalm, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що, за свідченнями моряків, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Також не біло ніякого гелікоптера та попереджувальних пострілів.

Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту «Сукра Окан» перебував турецький екіпаж, який «поклав болт» на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна, — наголошують в InformNapalm.

Источник: Ракурс


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