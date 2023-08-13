Рашисты соврали об успешном «осмотре» судна в Черном море — InformNapalmhttps://racurs.ua/n186159-rashisty-sovrali-ob-uspeshnom-osmotre-sudna-v-chernom-more-informnapalm.htmlРакурс
Міноборони рф сьогодні, 13 серпня, заявило про нібито успішний «огляд» суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, котрий прямував в український порт Ізмаїл.
Проте насправді ця заява не відповідає дійсності, стверджує розвідувальна спільнота InformNapalm.
В офіційному Telegram-каналі міноборони рф стверджувалося, що російські військові нібито «примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду».
За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна, — наголосили в InfoNapalm, опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що, за свідченнями моряків, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Також не біло ніякого гелікоптера та попереджувальних пострілів.
Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту «Сукра Окан» перебував турецький екіпаж, який «поклав болт» на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна, — наголошують в InformNapalm.