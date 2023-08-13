Міноборони рф викрили на брехні

https://racurs.ua/ua/n186159-rashysty-zbrehaly-pro-uspishnyy-oglyad-sudna-u-chornomu-mori-informnapalm.html

Ракурс

Міноборони рф сьогодні, 13 серпня, заявило про нібито успішний «огляд» суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, котрий прямував в український порт Ізмаїл.

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Проте насправді ця заява не відповідає дійсності, стверджує розвідувальна спільнота InformNapalm.

В офіційному Telegram-каналі міноборони рф стверджувалося, що російські військові нібито «примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду».

За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО РФ збрехало про успішний огляд судна, — наголосили в InfoNapalm, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що, за свідченнями моряків, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Також не біло ніякого гелікоптера та попереджувальних пострілів.