В результате ночной атаки в Одессе повреждены 113 зданий

https://racurs.ua/n186170-v-rezultate-nochnoy-ataki-v-odesse-povrejdeny-113-zdaniy-foto-video.html

Ракурс

Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель.

.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі постраждало 113 будинків, з них 7 закладів освіти один з яких — памʼятник архітектури. Обстеження будинків продовжується, — зазначають в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в більшості пошкоджених будинків вибуховою хвилею вибило скло. Також уламки ракети впали на дах гуртожитку в центрі міста, спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ППО довелося збивати російські дрони та ракети над житловими кварталами. Майже повністю згорів гіпермаркет.