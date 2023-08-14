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Ракурс
Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель

Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель (ФОТО, ВІДЕО)

14 сер 2023, 11:41
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Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено 113 будівель.


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Про це повідомили в Одеській міській раді.

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі постраждало 113 будинків, з них 7 закладів освіти один з яких — памʼятник архітектури. Обстеження будинків продовжується, — зазначають в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в більшості пошкоджених будинків вибуховою хвилею вибило скло. Також уламки ракети впали на дах гуртожитку в центрі міста, спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ППО довелося збивати російські дрони та ракети над житловими кварталами. Майже повністю згорів гіпермаркет.

Джерело: Ракурс


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