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Ракурс
Штурмовая бригада показала работу танкового батальона во время наступления в окрестностях Бахмута

Штурмовая бригада показала работу танкового батальона во время наступления в окрестностях Бахмута (ВИДЕО)

14 авг 2023, 13:25
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Третя штурмова бригада показала роботу танкового батальйону під час наступу на околицях Бахмута.


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Штурмовики зачистили передні бліндажі росіян та для подальшого просування, згодом по позиціях з окупантами відпрацювали танкісти Третьої штурмової.

Як видно з відео, від танкових гармат ворог відстрілювався стрілецькою зброєю. Але успішно ліквідувати їх та продовжити просування це не завадило.

Источник: Ракурс


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