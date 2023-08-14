Штурмовая бригада показала работу танкового батальона во время наступления в окрестностях Бахмута

https://racurs.ua/n186175-shturmovaya-brigada-pokazala-rabotu-tankovogo-batalona-vo-vremya-nastupleniya-v-okrestnostyah.html

Ракурс

Третя штурмова бригада показала роботу танкового батальйону під час наступу на околицях Бахмута.

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Штурмовики зачистили передні бліндажі росіян та для подальшого просування, згодом по позиціях з окупантами відпрацювали танкісти Третьої штурмової.

Як видно з відео, від танкових гармат ворог відстрілювався стрілецькою зброєю. Але успішно ліквідувати їх та продовжити просування це не завадило.