Штурмова бригада показала роботу танкового батальйону під час наступу на околицях Бахмута

https://racurs.ua/ua/n186175-shturmova-brygada-pokazala-robotu-tankovogo-batalyonu-pid-chas-nastupu-na-okolycyah-bahmuta-video.html

Ракурс

Третя штурмова бригада показала роботу танкового батальйону під час наступу на околицях Бахмута.

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Штурмовики зачистили передні бліндажі росіян та для подальшого просування, згодом по позиціях з окупантами відпрацювали танкісти Третьої штурмової.

Як видно з відео, від танкових гармат ворог відстрілювався стрілецькою зброєю. Але успішно ліквідувати їх та продовжити просування це не завадило.