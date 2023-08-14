Ракурсhttps://racurs.ua/
Несколько дней и несколько волн - разведка предупредила о возможных массированных атаках рфФ на День независимости
Несколько дней и несколько волн — разведка предупредила о возможных массированных атаках рфФ на День независимостиhttps://racurs.ua/n186178-neskolko-dney-i-neskolko-voln-razvedka-predupredila-o-vozmojnyh-massirovannyh-atakah-rff-na-den.htmlРакурс
На День незалежності України агресивна росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.
.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com.
Звісно, на День незалежності України рф може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав представник ГУР МО України.
Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: «Чуєш тривогу ― йди в укриття».
Скібіцький додав, що День незалежності ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.
Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує, ― підсумував представник воєнної розвідки України.