Несколько дней и несколько волн - разведка предупредила о возможных массированных атаках рфФ на День независимости

https://racurs.ua/n186178-neskolko-dney-i-neskolko-voln-razvedka-predupredila-o-vozmojnyh-massirovannyh-atakah-rff-na-den.html

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На День незалежності України агресивна росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com.

Звісно, на День незалежності України рф може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав представник ГУР МО України.

Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: «Чуєш тривогу ― йди в укриття».

Скібіцький додав, що День незалежності ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.