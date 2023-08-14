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Несколько дней и несколько волн - разведка предупредила о возможных массированных атаках рфФ на День независимости

Несколько дней и несколько волн — разведка предупредила о возможных массированных атаках рфФ на День независимости

14 авг 2023, 14:50
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На День незалежності України агресивна росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.


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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com.

Звісно, на День незалежності України рф може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав представник ГУР МО України.

Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: «Чуєш тривогу ― йди в укриття».

Скібіцький додав, що День незалежності ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує, ― підсумував представник воєнної розвідки України.

Источник: Ракурс


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