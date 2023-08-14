Кілька днів і кілька хвиль - розвідка попередила про можливі масовані атаки рф на День незалежності

https://racurs.ua/ua/n186178-kilka-dniv-i-kilka-hvyl-rozvidka-poperedyla-pro-mojlyvi-masovani-ataky-rf-na-den-nezalejnosti.html

Ракурс

На День незалежності України агресивна росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com.

Звісно, на День незалежності України рф може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав представник ГУР МО України.

Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: «Чуєш тривогу ― йди в укриття».

Скібіцький додав, що День незалежності ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.