Десятки оккупантов погибли в результате перестрелки. Фото:

https://racurs.ua/n186193-kadyrovcy-i-dagestancy-perestrelyali-drug-druga-na-okkupirovannom-zaporoje-desyatki-pogibshih.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують вбивати один одного в Україні.

.

Зокрема, в тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області відбувся кривавий конфлікт між підрозділами армії країни-агресора. Все розпочалося в суботу, 12 серпня, коли до села прибули пропагандисти для зйомок сюжету про «великий внесок» високопосадовця-кадирівця у розбудову захоплених територій. Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на українське підпілля.

Того ж вечора поблизу Центрального парку відбулася сварка між кадировцями та дагестанцями. Один із ворожих солдатів почав стріляти у повітря з автомата, а за мить конфлікт переріс у бійку. Одного з росіян зарізали на місці. Це призвело до ще більшого кровопролиття — у хід пішли автомати, підствольні гранатомети ГП-25 «Костер» та навіть ручні наступальні гранати.

Українське підпілля стверджує, що перемогли у протистоянні дагестанці. А загалом безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів рф. Поранення дістали понад 40 окупантів. А полковника кадирівців після цього в якості покарання відправили на передові позиції.

Нагадаємо, 11 серпня в селищі Урзуф Маріупольського району між бойовиками та місцевою військовою комендатурою спалахнув конфлікт. Внаслідок інциденту загинули окупанти. Також вороги вбили цивільних — загинули двоє підлітків-дівчат, чотири хлопці та жінка.