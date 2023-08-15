Рашисты ударили по предприятию в Днепре, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n186200-rashisty-udarili-po-predpriyatiu-v-dnepre-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 серпня, вдарили по одному з підприємств Дніпра, в результаті чого спалахнула пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа, — зазначив він.
Згодом Лисак повідомив, що в результаті «прильотів» по промисловому підприємству поранені дві людини:
- 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома;
- 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.
Спалахнула пожежа, яка загалом охопила площу у понад 800 кв. м, її вже загасили.
Крім того, російські ракети у Дніпрі понівечили спортивний об'єкт.
Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти, — зазначив очільник ОВА, опублікувавши відповідні фото. — Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.
Також Лисак повідомив, що під час масованої атаки захисники українські військові з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.