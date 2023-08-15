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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Рашисти вдарили по підприємству у Дніпрі, є постраждалі (ФОТО)

15 сер 2023, 09:25
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 серпня, вдарили по одному з підприємств Дніпра, в результаті чого спалахнула пожежа.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа, — зазначив він.

Згодом Лисак повідомив, що в результаті «прильотів» по промисловому підприємству поранені дві людини:

  • 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома;
  • 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Спалахнула пожежа, яка загалом охопила площу у понад 800 кв. м, її вже загасили.

Крім того, російські ракети у Дніпрі понівечили спортивний об'єкт.

Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти, — зазначив очільник ОВА, опублікувавши відповідні фото. — Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Наслідки російської ракетної атаки по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Також Лисак повідомив, що під час масованої атаки захисники українські військові з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.

Джерело: Ракурс


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