Курская АЭС, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186207-rashisty-gotovyat-provokaciu-na-kurskoy-aes-cns.html

Ракурс

Рашисти планують влаштувати провокацію на розташованій у рф Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення.

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Про це сьогодні, 15 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За даними підпілля в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр, — вказано в повідомленні.

ЦНС вдалося отримати й опублікувати відповідні документи. Згідно з ними, рашисти планують загалом евакуювати від 21 до 57 тис. осіб — при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис.

Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто попав в список, — наголошують у ЦНС.

Зокрема, людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області до таких населених пунктів:

Жєлєзногорскій;

Большое Солдатскоє;

Щігри;

Горшечноє.