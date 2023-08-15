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Ракурс
Курская АЭС, фото: «Википедия»

Рашисты готовят провокацию на Курской АЭС — ЦНС

15 авг 2023, 13:35
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Рашисти планують влаштувати провокацію на розташованій у рф Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення.


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Про це сьогодні, 15 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За даними підпілля в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр, — вказано в повідомленні.

ЦНС вдалося отримати й опублікувати відповідні документи. Згідно з ними, рашисти планують загалом евакуювати від 21 до 57 тис. осіб — при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис.

Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто попав в список, — наголошують у ЦНС.

Зокрема, людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області до таких населених пунктів:

  • Жєлєзногорскій;
  • Большое Солдатскоє;
  • Щігри;
  • Горшечноє.

Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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