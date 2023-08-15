Дмитрий Фирташ, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n186208-arestovano-imuschestvo-firtasha-bolee-chem-na-7-mlrd-grn-beb.html

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СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомляють про отримання в ході розслідування корупційних схем підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа доказів розкрадання газу із газотранспортної системи України ще трьома керівниками облгазів.

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Про це інформують прес-служби відомств.

Зазначається, що підтверджена сума збитків, завдана в результаті діяльності очільників правлінь цих облгазів становить:

голови правління АТ «Криворіжгаз» — понад 202 млн грн;

голови правління АТ «Волиньгаз» — понад 130 млн;

голови правління АТ «Чернігівгаз» — майже 220 млн грн.

У СБУ наголошують, що ці компанії фактично контролюються менеджментом афілійованого до Фірташа ТОВ «Регіональна газова компанія», котре загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Зазначається, що посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Для покриття витрат компанії, за несанкціоновано відібраний газ у «Оператора ГТС України», облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу, — зазначають у БЕБ.

Таким чином посадовці облгазів розікрали кошти держави, які передбачалися на закупівлю палива для потреб громадян України, в особливо великих розмірах. У подальшому кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались, — наголошують у відомстві.

Також повідомляється, що правоохоронці отримали докази:

надання бізнесменом вказівок керівникам компаній і зв’язку між ними;

механізмів виведення коштів;

спроб приховати сліди протиправної діяльності.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, БЕБ наклало арешт на:

рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн;

корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

У СБУ зазначають, що на підставі зібраної доказової бази загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи.