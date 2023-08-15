Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф принудительно остановила турецкое судно, следовавшее в Измаил

рф принудительно остановила турецкое судно, следовавшее в Измаил (ВИДЕО)

15 авг 2023, 17:20
999

Міністерство оборони країни-агресора росії оприлюднило відеозапис примусової зупинки турецького судна Sukru Okan, яке йшло в Ізмаїл.


.

Зранку 13 серпня турецький суховантаж у Чорному морі зупинив патрульний корабель рф «Василій Биков». Росіяни стверджували, що команда не реагувала на заклики зупинитися, тому по судну відкрили попереджувальний вогонь і відправили на борт гелікоптер з бойовиками. У міноборони рф стверджують, що після примусового «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.

Міністерство закордонних справ України засудило такі дії рф і просило партнерів донести москві, щоб вона не заважала кораблям у Чорному морі. Так звана «перевірка» порушує морське і міжнародне право.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров