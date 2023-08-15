рф принудительно остановила турецкое судно, следовавшее в Измаил

https://racurs.ua/n186216-rf-prinuditelno-ostanovila-tureckoe-sudno-sledovavshee-v-izmail-video.html

Ракурс

Міністерство оборони країни-агресора росії оприлюднило відеозапис примусової зупинки турецького судна Sukru Okan, яке йшло в Ізмаїл.

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Зранку 13 серпня турецький суховантаж у Чорному морі зупинив патрульний корабель рф «Василій Биков». Росіяни стверджували, що команда не реагувала на заклики зупинитися, тому по судну відкрили попереджувальний вогонь і відправили на борт гелікоптер з бойовиками. У міноборони рф стверджують, що після примусового «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.

Міністерство закордонних справ України засудило такі дії рф і просило партнерів донести москві, щоб вона не заважала кораблям у Чорному морі. Так звана «перевірка» порушує морське і міжнародне право.