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Третья бригада ВСУ подбила три танка рф в Донецкой области
Третья бригада ВСУ подбила три танка рф в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186217-tretya-brigada-vsu-podbila-tri-tanka-rf-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Воїни 2-го механізованого батальйону та 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку окупаційної армії росії та уразили три ворожі танки на фронті у Донецькій області.
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Про це повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький.
Спільна робота 2-го механізованого батальйону, 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр в районі Андріївки, Бахмутський напрямок. Успішно відбито атаку росіян на наші позиції, уражено три танки Т-90М, — написав Білецький.