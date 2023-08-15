Третья бригада ВСУ подбила три танка рф в Донецкой области

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Ракурс

Воїни 2-го механізованого батальйону та 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку окупаційної армії росії та уразили три ворожі танки на фронті у Донецькій області.

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Про це повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький.