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Третя бригада відбила атаку рф й поцілила у три танки на Донеччині

Третя бригада відбила атаку рф й поцілила у три танки на Донеччині (ВIДЕО)

15 сер 2023, 17:40
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Воїни 2-го механізованого батальйону та 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку окупаційної армії росії та уразили три ворожі танки на фронті у Донецькій області.


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Про це повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький.

Спільна робота 2-го механізованого батальйону, 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр в районі Андріївки, Бахмутський напрямок. Успішно відбито атаку росіян на наші позиції, уражено три танки Т-90М, — написав Білецький.

Джерело: Ракурс


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