Третя бригада відбила атаку рф й поцілила у три танки на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n186217-tretya-brygada-vidbyla-ataku-rf-y-pocilyla-u-try-tanky-na-donechchyni-video.html

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Воїни 2-го механізованого батальйону та 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку окупаційної армії росії та уразили три ворожі танки на фронті у Донецькій області.

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Про це повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький.