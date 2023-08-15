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Третя бригада відбила атаку рф й поцілила у три танки на Донеччині
Третя бригада відбила атаку рф й поцілила у три танки на Донеччині (ВIДЕО)https://racurs.ua/ua/n186217-tretya-brygada-vidbyla-ataku-rf-y-pocilyla-u-try-tanky-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Воїни 2-го механізованого батальйону та 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку окупаційної армії росії та уразили три ворожі танки на фронті у Донецькій області.
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Про це повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький.
Спільна робота 2-го механізованого батальйону, 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр в районі Андріївки, Бахмутський напрямок. Успішно відбито атаку росіян на наші позиції, уражено три танки Т-90М, — написав Білецький.