Зеленский посетил воинов на Мелитопольском направлении

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Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Запорізьку область, під час якої побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зустрівся з командувачем Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Зеленський заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на фронті та обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів. Військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та безпілотників рф. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.