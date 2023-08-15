СБУ задержала главу ВЛК Житомирщины, "зарабатывавшую" на уклонистах

https://racurs.ua/n186222-sbu-zaderjala-glavu-vlk-jitomirschiny-zarabatyvavshuu-na-uklonistah.html

Ракурс

Голова Військово-лікарської комісії Житомирської області допомагала чоловікам нелегально виїжджати за кордон. Її зловили на хабарі.

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Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

За даними правоохоронців, голова обласної ВЛК діяла разом зі співробітниками обласного військкомату, адвокатом та чиновницею місцевої лікарні. Вони підробляли для чоловіків документи, у які вписували важкі діагнози, що дозволяло згодом перетнути кордон.

СБУ з’ясувала, що вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тис. дол. і вона залежала від терміновості «замовлення». Отримані гроші зловмисники розподіляли між собою.

Між фігурантами був чіткий розподіл злочинних «обов'язків». Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та чиновник медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату «супроводжували» їх у своєму відомстві, — вказали в СБУ.

Голову Військово-лікарської комісії, адвоката та чиновника медустанови було затримано під час отримання хабара. Під час обшуків правоохоронці виявили 35 тис. дол.

Всі підозрювані нині перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв про неякісну роботу військово-лікарських комісій. З його слів, про неї розповіли йому військові під час візиту на Донеччину.