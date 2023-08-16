Опубликовали видео атаки надводных дронов на Крымский мост в июле. Фото: CNN

https://racurs.ua/n186232-video-ataki-bespilotnikov-sbu-na-krymskiy-most-v-iule-obnarodovalo-cnn.html

Ракурс

Відео використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня потрапило до мережі.

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Американські журналісти отримали від Служби безпеки України ексклюзивні кадри атаки. Також в українській спецслужбі також надали виданню нові подробиці про операцію минулого місяця, і зазначили, що будуть нові подібні атаки. Про це повідомила телерадіокомпанія CNN із посиланням на голову СБУ Василя Малюка.

За його словами, було використано надводний дрон, який отримав назву «Морський малюк» (Sea Baby). Цей беспілотник — результат багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Його розробляла виключно СБУ.

За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, великий десантний корабель «Оленегорський гірник» та танкер SIG, — заявив Малюк.

Українська спецслужба передала CNN відео липневої операції, на якому було показано екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор Кримського мосту. Також показано відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного дрона по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар — по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Нагадаємо, у липні голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що спецоперація у жовтні 2022 року на Кримському мосту — справа рук його відомства.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Внаслідок цього один проліт мосту в бік Тамані було зруйновано, ще один у напрямку Керчі — пошкоджено.

Джерело: CNN