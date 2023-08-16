Нацгвардейцы придумали новый способ разминирования. Фото: Громадське

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Новий спосіб боротьби з російськими мінами у наступі на південному напрямку винайшли Збройні сили України.

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Їх знешкоджують вночі за допомогою тепловізорів. Бійці 15-го полку Національної гвардії в районі Роботиного Запорізької області встановили тепловізійну камеру на БПЛА, щоб фіксувати міни росіян уночі. Під час спеки вдень міни нагріваються і вночі після цього їх добре видно на сонці. Про це йдеться в репортажі каналу CNN, журналісти якого побували на позиції гвардійців.

Українські військовослужбовці зізналися, що цей спосіб є досить ефективним для виявлення мін. Самі ж міни знешкоджують спеціалізованими зарядами.

За словами одного з нацгвардійців на ім’я Олександр, в один із лісів вони виявили до 53 мін-пасток. Бійці називають такі пастки «букетом» — це коли гранати закладені поверх інших гранат.

Нагадаємо, харківські конструктори розробити вітчизняну машину для розмінування, яка вже успішно пройшла сертифікацію. Розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни, а вартість обслуговування, ремонту та виробництва порівняно невисока.

Джерело: CNN