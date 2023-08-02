Українська машина для розмінування. Фото: Мінекономіки

https://racurs.ua/ua/n185770-ukrayinsku-mashynu-dlya-rozminuvannya-rozrobyly-harkivski-umilci-foto.html

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Українська машина для розмінування успішно пройшла сертифікацію.

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Ця машина призначена для підготовки ґрунту до розмінування й була розроблена фахівцями у Харкові. А сертифікат відповідності, який був отриманий, дозволяє налагодити виробництво таких машин та використовувати їх для розмінування територій. Про це 2 серпня Міністерство економіки України повідомила в Facebook.

У відомстві наголосили, що ця техніка має деякі переваги над іноземними аналогами, бо її конструкція проста, а вартість обслуговування, ремонту та виробництва порівняно невисока. Також ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко наголосив, що уряд зацікавлений у покупці вітчизняних машин, а не в імпорті обладнання з-за кордону. Тому ключовим завданням зараз стоїть масштабування виробництва вітчизняних виробників.

У Мінекономіки зазначили, що зараз щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини.

Нагадаємо, у МВС опублікували відео того, як українські військові прориваються через мінні поля перед штурмом. Зокрема, на Запорізькому напрямку швидке просування ускладняється через те, що окупанти щільно замінували поля.