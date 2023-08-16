Более 20 тыс. принудительно мобилизованных в армию рф жителей Горловки погибли на войне

https://racurs.ua/n186251-bolee-20-tys-prinuditelno-mobilizovannyh-v-armiu-rf-jiteley-gorlovki-pogibli-na-voyne.html

Ракурс

Понад 20 тис. мешканців тимчасово окупованої Горлівки, які були примусово мобілізовані до армії рф, загинули на війні.

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Як повідомляє Центр національного спротиву, ворог продовжує проводити злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти підготували списки чоловіків для окупаційних адміністрацій, проте у відповідь отримали скарги місцевих колаборантів.

Гауляйтери з Горлівки скаржаться, що у місті зростає соціальна напруга через незаконні мобілізаційні заходи, оскільки з початку повномасштабного вторгнення вже загинуло 20 тис. примусово мобілізованих мешканців міста, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що мобілізація жителів захоплених територій є міжнародним злочином. З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські позиції, адже їм вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.