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Ракурс
Понад 20 тис. примусово мобілізованих до армії рф мешканців Горлівки загинули на війні

Понад 20 тис. примусово мобілізованих до армії рф мешканців Горлівки загинули на війні

16 сер 2023, 16:30
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Понад 20 тис. мешканців тимчасово окупованої Горлівки, які були примусово мобілізовані до армії рф, загинули на війні.


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Як повідомляє Центр національного спротиву, ворог продовжує проводити злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти підготували списки чоловіків для окупаційних адміністрацій, проте у відповідь отримали скарги місцевих колаборантів.

Гауляйтери з Горлівки скаржаться, що у місті зростає соціальна напруга через незаконні мобілізаційні заходи, оскільки з початку повномасштабного вторгнення вже загинуло 20 тис. примусово мобілізованих мешканців міста, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що мобілізація жителів захоплених територій є міжнародним злочином. З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські позиції, адже їм вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.

Джерело: Ракурс


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