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Полк «Цунами» показал зачистку российских позиций – видео реального боя
Полк «Цунами» показал зачистку российских позиций — видео реального бояhttps://racurs.ua/n186265-polk-cunami-pokazal-zachistku-rossiyskih-poziciy-video-realnogo-boya.htmlРакурс
Полк «Цунамі», який складається переважно бійців Нацполіції, показав зачищення російських позицій.
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Відео реального бою, у якому росіяни потужно отримують по зубах від наших воїнів, опублікував один з офіцерів Нацполу Олександр Фацевич.
У ролику видно штурм позицій армії в тимчасово окупованому українському селі. Бійці штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» метр за метром зачищають населений пункт від московитів.
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