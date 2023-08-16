Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полк «Цунами» показал зачистку российских позиций – видео реального боя

Полк «Цунами» показал зачистку российских позиций — видео реального боя

16 авг 2023, 21:19
999

Полк «Цунамі», який складається переважно бійців Нацполіції, показав зачищення російських позицій.


.

Відео реального бою, у якому росіяни потужно отримують по зубах від наших воїнів, опублікував один з офіцерів Нацполу Олександр Фацевич.

У ролику видно штурм позицій армії в тимчасово окупованому українському селі. Бійці штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» метр за метром зачищають населений пункт від московитів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров