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Ракурс
Полку «Цунамі» показав зачищення російських позицій - відео реального бою

Полк «Цунамі» показав зачищення російських позицій — відео реального бою

16 сер 2023, 21:19
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Полк «Цунамі», який складається переважно бійців Нацполіції, показав зачищення російських позицій.


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Відео реального бою, у якому росіяни потужно отримують по зубах від наших воїнів, опублікував один з офіцерів Нацполу Олександр Фацевич.

У ролику видно штурм позицій армії в тимчасово окупованому українському селі. Бійці штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» метр за метром зачищають населений пункт від московитів.

Джерело: Ракурс


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