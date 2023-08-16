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Полку «Цунамі» показав зачищення російських позицій - відео реального бою
Полк «Цунамі» показав зачищення російських позицій — відео реального боюhttps://racurs.ua/ua/n186265-polk-cunami-pokazav-zachyschennya-rosiyskyh-pozyciy-video-realnogo-bou.htmlРакурс
Полк «Цунамі», який складається переважно бійців Нацполіції, показав зачищення російських позицій.
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Відео реального бою, у якому росіяни потужно отримують по зубах від наших воїнів, опублікував один з офіцерів Нацполу Олександр Фацевич.
У ролику видно штурм позицій армії в тимчасово окупованому українському селі. Бійці штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» метр за метром зачищають населений пункт від московитів.
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