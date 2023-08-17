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Помимо освобождения Урожайного, ВСУ добились успехов в районе Работино
Помимо освобождения Урожайного, ВСУ добились успехов в районе Работино — ISWhttps://racurs.ua/n186270-pomimo-osvobojdeniya-urojaynogo-vsu-dobilis-uspehov-v-rayone-rabotino-isw.htmlРакурс
Українська армія звільнила Урожайне та досягла великих успіхів у районі Роботине. Про це написав американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 16 серпня.
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У матеріалі йдеться, що 16 серпня ЗСУ продовжили контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, українська техніка може вільно пересуватися в цьому районі через розмінування українськими силами мінних полів.
Українські війська успішно наступають південніше Урожайного. Про це 17 серпня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За його словами, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав він.
Про те, що Україна посилює контрнаступ, вводячи в бій один із великих підрозділів, які перебували в резерві — 82-ю бригаду ДШВ, написав Forbes.
Чисельність бригади — дві тисячі бійців. На озброєнні має БТР і БМП Marder і Stryker, а також танки Challenger 2.
Бригада вступила у бій на Мелітопольському напрямі.
Нарощування повітрянодесантних військ навколо Роботиного може призвести до швидких успіхів київських сил, — прогнозують журналісти Forbes.
У ніч на 17 серпня деякі українські воєнкори повідомляли про те, що російські окупаційні війська були вибиті ЗСУ з села Роботине.
Український Генштаб наразі цю інформацію ще не підтвердив.
На інших ділянках фронту новини не такі оптимістичні. Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрям, де армія рф веде масштабний наступ, заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилено наші вогневі позиції, надані певні методичні рекомендації, перекинуто резерви. Тому це дозволило унеможливити рух ворога, — сказав Череватий в ефірі телемарафону.
Раніше американський Інститут вивчення війни писав про просування армії рф під Куп’янськом. Зокрема, ІSW повідомив про наявність кадрів із геолокацією, які підтверджують деякі успіхи окупантів на Куп’янському напрямку.
На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 серпня, видно, що російські війська просунулися в районі Орлянки (22 км на схід від Куп’янська) та Миколаївки (24 км на схід від Куп’янська).