Помимо освобождения Урожайного, ВСУ добились успехов в районе Работино

https://racurs.ua/n186270-pomimo-osvobojdeniya-urojaynogo-vsu-dobilis-uspehov-v-rayone-rabotino-isw.html

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Українська армія звільнила Урожайне та досягла великих успіхів у районі Роботине. Про це написав американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 16 серпня.

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У матеріалі йдеться, що 16 серпня ЗСУ продовжили контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, українська техніка може вільно пересуватися в цьому районі через розмінування українськими силами мінних полів.

Українські війська успішно наступають південніше Урожайного. Про це 17 серпня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав він.

Про те, що Україна посилює контрнаступ, вводячи в бій один із великих підрозділів, які перебували в резерві — 82-ю бригаду ДШВ, написав Forbes.

Чисельність бригади — дві тисячі бійців. На озброєнні має БТР і БМП Marder і Stryker, а також танки Challenger 2. Бригада вступила у бій на Мелітопольському напрямі. Нарощування повітрянодесантних військ навколо Роботиного може призвести до швидких успіхів київських сил, — прогнозують журналісти Forbes. У ніч на 17 серпня деякі українські воєнкори повідомляли про те, що російські окупаційні війська були вибиті ЗСУ з села Роботине. Український Генштаб наразі цю інформацію ще не підтвердив. На інших ділянках фронту новини не такі оптимістичні. Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрям, де армія рф веде масштабний наступ, заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.