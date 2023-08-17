Два сбитых российских Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов - Ермак

https://racurs.ua/n186283-dva-sbityh-rossiyskih-ka-52-ne-mogli-by-letat-bez-inostrannyh-komponentov-ermak.html

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Два збитих уранці 17 серпня російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів, санкції проти рф потрібно посилювати, російський ВПК не повинен мати доступ до технологій.

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Так відреагував на збиття одразу двох російських «Алігаторів» голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він каже, що збивати Ка-52 — це чудово, але набагато краще — позбавити росію можливостей його виробляти.

Військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі. Наші фахівці давно досліджують Ка-52. Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти, — написав голова ОП у Телеграм.

За словами Єрмака, Україна вивчає шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Тому київ вимагає ще більше санкцій проти рф та її сателітів. Комісія Макфола-Єрмака готує до публікації документ з додатковими пропозиціями.