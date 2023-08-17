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Ракурс
Германия передала Украине еще две пусковые установки IRIS-T

Германия передала Украине еще две пусковые установки IRIS-T

17 авг 2023, 13:43
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Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T.


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Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Також Україна отримала ще майже п’ять тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

12 липня Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини зі складовими до комплексів ППО IRIS-T та артилерійськими боєприпасами.

До нового пакету увійшли:

  • шість самохідних зеніток Gepard;

  • мостоукладач Biber і додатковий міст;

  • п’ять броньованих авто для захисту кордонів;

  • тягач 8×8 HX81 і чотири напівпричепи;

  • по десять лазерних цілевказівників і станцій керування вогнем для IRIS-T SLM;

  • 3 тис. 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру.

Источник: Ракурс


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