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Ракурс
Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T

Німеччина передала Україні ще дві пускові установки IRIS-T

17 сер 2023, 13:43
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Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T.


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Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Також Україна отримала ще майже п’ять тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

12 липня Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини зі складовими до комплексів ППО IRIS-T та артилерійськими боєприпасами.

До нового пакету увійшли:

  • шість самохідних зеніток Gepard;

  • мостоукладач Biber і додатковий міст;

  • п’ять броньованих авто для захисту кордонів;

  • тягач 8×8 HX81 і чотири напівпричепи;

  • по десять лазерних цілевказівників і станцій керування вогнем для IRIS-T SLM;

  • 3 тис. 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру.

Джерело: Ракурс


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