Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T

https://racurs.ua/ua/n186284-nimechchyna-peredala-ukrayini-sche-dvi-puskovi-ustanovky-iris-t.html

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Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T.

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Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Також Україна отримала ще майже п’ять тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

12 липня Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини зі складовими до комплексів ППО IRIS-T та артилерійськими боєприпасами.

До нового пакету увійшли: