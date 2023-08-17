Ракурсhttps://racurs.ua/
Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T
Німеччина передала Україні ще дві пускові установки IRIS-Thttps://racurs.ua/ua/n186284-nimechchyna-peredala-ukrayini-sche-dvi-puskovi-ustanovky-iris-t.htmlРакурс
Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T.
.
Про це йдеться на сайті федерального уряду.
Також Україна отримала ще майже п’ять тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.
12 липня Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини зі складовими до комплексів ППО IRIS-T та артилерійськими боєприпасами.
До нового пакету увійшли:
шість самохідних зеніток Gepard;
мостоукладач Biber і додатковий міст;
п’ять броньованих авто для захисту кордонів;
тягач 8×8 HX81 і чотири напівпричепи;
по десять лазерних цілевказівників і станцій керування вогнем для IRIS-T SLM;
3 тис. 230 артилерійських снарядів калібру 155-мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру.