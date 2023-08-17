Ведется определенная работа — Минобороны о левобережье Херсонщины

https://racurs.ua/n186287-vedetsya-opredelennaya-rabota-minoborony-o-levobereje-hersonschiny.html

Ракурс

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові виконували деякі завдання у районі лівого берега Херсонської області. Зараз триває певна робота, але захисникам потрібна інформаційна тиша.

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Усі очікування зрозумілі щодо Лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх, — сказала вона 24 каналу.

Маляр також розповіла про втрати. Якщо говорити про Схід, то за весь період наступальних дій українських військових гине у вісім разів менше, ніж ворогів — на тому напрямку, де ми наступаємо.

На півдні наших воїнів гине у п’ять разів менше, ніж росіян. Це абсолютний феномен, який вивчатиметься у військових навчальних закладах усього світу. Ми не кидаємо військових на м’ясні штурми, — повідомила Маляр.

За її словами, ворог обрав своїм головним напрямком наступу — Схід. Останні півтора тижня вони посилились на Лимано-Куп'янському напрямку.