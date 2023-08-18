Украина не достигнет ключевой цели контрнаступления. Фото:

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Збройні сили України влітку 2023 року не зможуть досягти головної мети контрнаступу.

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Українські Сили оборони не зможуть дійти до Мелітополя Запорізької області та зруйнувати російський сухопутний міст до Криму. Про це пише The Washington Post, посилаючись на ознайомлених із засекреченим прогнозом співрозмовників з розвідувального співтовариства США.

За прогнозом американських розвідників, армія України не зможе просунутися безпосередньо до Мелітополя, а зупиниться «десь неподалік». Такий скептицизм, пише WP, «ґрунтується на вмінні російських військ захищати захоплені території за допомогою мінних полів та траншей».

Журналісти наголошують, що Мелітополь — критично важливе місто для українського контрнаступу, бо вважається «воротами» до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють армії рф переміщувати військовий персонал і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

Американці вважають, що шлях до Мелітополя буде дуже складним, бо навіть звільнивши Токмак, ЗСУ буде надзвичайно важко просуватися далі.

Також The Washington Post пише, що подібні оцінки розвідки вже спричинили звинувачення на адресу Білого дому від конгресменів Демократичної та Республіканської партій. Адміністрацію Джо Байдена звинувачують у тому, що не надала Україні потужнішу зброю для досягнення цілей контрнаступу.

Нагадаємо, днями в Офісі президента відреагували на заяви про «повільний» контрнаступ. На Банковій наголосили, що українські Сили оборони справляються зі своїми завданнями на даному етапі повномасштабної війни проти рф, а усі заяви про «повільне просування» ЗСУ демонструють абсолютне нерозуміння війни коментаторами.

Джерело: The Washington Post