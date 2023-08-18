Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Энергодаре беспилотник посетил совещание руководителей оккупационной полиции

В Энергодаре беспилотник посетил совещание руководителей оккупационной полиции (ВИДЕО)

18 авг 2023, 18:35
999

В Енергодарі прогримів вибух на нараді окупаційної поліції. Його спричинив безпілотник.


.

Він «зіпсував» нараду керівників окупаційної поліції, коли поцілив у вікно кабінету, в якому були начальник міського відділу полковник МВС росії Павло Чесанов, його заступник, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

В ГУР стверджують, що всі вони поранені, ймовірно, перебувають у тяжкому стані. Їх гелікоптерами доправили до рф. Сама будівля суттєво пошкоджена. Вона горіла від третього до п’ятого поверху.

ГУР також показало відео атаки дрона.

Вибух стався приблизно о 9.00. Наразі район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб обмежено. В місті повністю вимкнено Інтернет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров