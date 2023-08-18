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В Энергодаре беспилотник посетил совещание руководителей оккупационной полиции
В Энергодаре беспилотник посетил совещание руководителей оккупационной полиции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186326-v-energodare-bespilotnik-posetil-soveschanie-rukovoditeley-okkupacionnoy-policii-video.htmlРакурс
В Енергодарі прогримів вибух на нараді окупаційної поліції. Його спричинив безпілотник.
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Він «зіпсував» нараду керівників окупаційної поліції, коли поцілив у вікно кабінету, в якому були начальник міського відділу полковник МВС росії Павло Чесанов, його заступник, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.
В ГУР стверджують, що всі вони поранені, ймовірно, перебувають у тяжкому стані. Їх гелікоптерами доправили до рф. Сама будівля суттєво пошкоджена. Вона горіла від третього до п’ятого поверху.
ГУР також показало відео атаки дрона.
Вибух стався приблизно о 9.00. Наразі район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб обмежено. В місті повністю вимкнено Інтернет.
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