В Енергодарі безпілотник завітав на нараду керівників окупаційної поліції

https://racurs.ua/ua/n186326-v-energodari-bezpilotnyk-zavitav-na-naradu-kerivnykiv-okupaciynoyi-policiyi-video.html

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В Енергодарі прогримів вибух на нараді окупаційної поліції. Його спричинив безпілотник.

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Він «зіпсував» нараду керівників окупаційної поліції, коли поцілив у вікно кабінету, в якому були начальник міського відділу полковник МВС росії Павло Чесанов, його заступник, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

В ГУР стверджують, що всі вони поранені, ймовірно, перебувають у тяжкому стані. Їх гелікоптерами доправили до рф. Сама будівля суттєво пошкоджена. Вона горіла від третього до п’ятого поверху.

ГУР також показало відео атаки дрона.

Вибух стався приблизно о 9.00. Наразі район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб обмежено. В місті повністю вимкнено Інтернет.