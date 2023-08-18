За кілька тижнів боїв українські війська взяли в полон понад 200 росіян

https://racurs.ua/ua/n186325-za-kilka-tyjniv-boyiv-ukrayinski-viyska-vzyaly-v-polon-ponad-200-rosiyan.html

Ракурс

За кілька тижнів боїв українські війська взяли в полон понад 200 росіян.

.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Кожен пʼятий здався добровільно, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час брифінгу «Поводження з полоненими військовослужбовцями країни-агресора в Україні».

Серед полонених є офіцери, але скільки їх, в ГУР не уточнили.

Це означає, що повертати наших буде легше та активніше, — зазначив Юсов.

Він також додав, що окупанти почали дедалі частіше добровільно залишати позиції, кидати зброю і здаватися в полон.

Щодня троє-п'ятеро російських військовослужбовців здаються в полон за програмою «Хочу жить».

Як розповів речник проекту Віталій Матвієнко, більшість людей, які заходили на сайт, у якому українська влада пропонує російським військовим здатися у полон, це росіяни, а саме жителі, зокрема, Москви.

Чотири таких лідери це: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська область. У нас працюють 10 операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень на день. І щодня Роскомнадзор намагається блокувати наші ресурси і їм вдалось заблокувати 256 наших ресурсів. Та тим не менше наші спеціалісти працюють, інформація постійно знаходиться на просторах мережі Інтернет, — розповів він.

Водночас полонені росіяни, що перебувають в Україні, не кваплять каятися в своїх злочинах. Тільки в окремих випадках можна побачити вибачення та навіть сльози окупантів. Проте здебільшого росіяни в полоні намагаються просто якомога швидше потрапити на обмін та повернутися до звичних їм, хоч і гірших, умов.

Про це Юсов заявив в ефірі «Радіо NV». За його словами, особливо не доводиться розраховувати на каяття російських полонених — більшість віддає перевагу тому, аби не визнавати свої злочини.

Попри відсутність каяття, повертатися до росії все ж хочуть далеко не всі полонені. Видання The Economist зазначало у своєму матеріалі, що чимало солдат рф просять не обмінювати їх. Натомість вони згодні навіть на ув’язнення в колоніях Європи.

Хоча, і випадки повного ігнорування реальності — не дивина. До прикладу, в мережі з’явилося відео з російським полоненим, який повністю відмовляється прийняти те, що бачить на власні очі, і віддає перевагу довірі російській пропаганді. Так, він продовжує називати українців нацистами, сидячи в м’якому кріслі і займаючись своїми справами, хоча фактично є полоненим. Це все він аргументував тим, що йому просто трапилися «цивілізовані нацисти».