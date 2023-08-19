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Ракурс
Ночью на Хмельнитчине взрывная волна повредила 30 домов, есть раненые

Ночью на Хмельнитчине взрывная волна повредила 30 домов, есть раненые

19 авг 2023, 09:20
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Внаслідок нічної атаки воєнних злочинців росії у кількох селах Хмельницької області пошкоджено 30 будинків.


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Про це повідомив 19 серпня перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі внаслідок атаки росіян в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях, — написав Тюрін.

Він додав, що дві жінки дістали поранення від уламків скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня окупаційна армія росії атакувала Україну з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих дронів.

Источник: Ракурс


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