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Генштаб о фронте: 36 боеприкосновений, 10 ударов авиации ВСУ и 500 убитых россиян

Генштаб о фронте: 36 боеприкосновений, 10 ударов авиации ВСУ и 500 убитых россиян

19 авг 2023, 08:58
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Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про ситуацію на фронті. Протягом 18 серпня між захисниками України та окупаційною армією росії відбулося 36 бойових зіткнень.


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Авіація Сил оборони вчора завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рф. Також вдалося поцілити у зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника, — підсумували в Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, українські воїни з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2023 року ліквідували близько 257 тис. 10 загарбників рф, 500 осіб — за останню добу.

Як повідомив Генштаб ЗСУ оборонцям вдалося знищити:

  • ворожих танків — 4 тис. 340 (+8 за сотанню добу);

  • бойових броньованих машин — 8 тис. 424 (+14);

  • артилерійських систем — 5 тис. 212 (+19);

  • РСЗВ — 714;

  • засобів ППО — 486;

  • літаків- 315;

  • гелікоптерів — 316,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 4 тис. 282 (+6);

  • крилатих ракет — 1406;

  • кораблів / катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 тис. 665 (+7);

  • спеціальної техніки — 785 (+2).

Источник: Ракурс


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