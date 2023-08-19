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Генштаб про фронт: 36 боєзіткнень, 10 ударів авіації ЗСУ і 500 вбитих росіян
Генштаб про фронт: 36 боєзіткнень, 10 ударів авіації ЗСУ і 500 вбитих росіянhttps://racurs.ua/ua/n186337-genshtab-pro-front-36-boiezitknen-10-udariv-aviaciyi-zsu-i-500-vbytyh-rosiyan.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про ситуацію на фронті. Протягом 18 серпня між захисниками України та окупаційною армією росії відбулося 36 бойових зіткнень.
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Авіація Сил оборони вчора завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рф. Також вдалося поцілити у зенітно-ракетний комплекс ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника, — підсумували в Генштабі ЗСУ.
Окрім цього, українські воїни з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2023 року ліквідували близько 257 тис. 10 загарбників рф, 500 осіб — за останню добу.
Як повідомив Генштаб ЗСУ оборонцям вдалося знищити:
ворожих танків — 4 тис. 340 (+8 за сотанню добу);
бойових броньованих машин — 8 тис. 424 (+14);
артилерійських систем — 5 тис. 212 (+19);
РСЗВ — 714;
засобів ППО — 486;
літаків- 315;
гелікоптерів — 316,
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 4 тис. 282 (+6);
крилатих ракет — 1406;
кораблів / катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 7 тис. 665 (+7);
спеціальної техніки — 785 (+2).