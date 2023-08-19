Генштаб про фронт: 36 боєзіткнень, 10 ударів авіації ЗСУ і 500 вбитих росіян

https://racurs.ua/ua/n186337-genshtab-pro-front-36-boiezitknen-10-udariv-aviaciyi-zsu-i-500-vbytyh-rosiyan.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про ситуацію на фронті. Протягом 18 серпня між захисниками України та окупаційною армією росії відбулося 36 бойових зіткнень.

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Авіація Сил оборони вчора завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рф. Також вдалося поцілити у зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника, — підсумували в Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, українські воїни з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2023 року ліквідували близько 257 тис. 10 загарбників рф, 500 осіб — за останню добу.

Як повідомив Генштаб ЗСУ оборонцям вдалося знищити: